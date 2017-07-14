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Başkan Üzülmez: “Türk Okçuluğunu Unutturmayacağız

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Başkan Üzülmez: “Türk Okçuluğunu Unutturmayacağız
Kartepe Belediyesi Geleneksel Uluslararası Unutulmuş Değerler Festivali'nde Türk Okçuluğu yarışmasında dereceye girenlere ödülleri Kartepe Belediye Başkanı...

Kartepe Belediyesi Geleneksel Uluslararası Unutulmuş Değerler Festivali'nde Türk Okçuluğu yarışmasında dereceye girenlere ödülleri Kartepe Belediye Başkanı Hüseyin Üzülmez tarafından verildi. Başkan Üzülmez," Türk okçuluğunu unutturmayacağız" dedi.

Türk Okçuluğu yarışması gençler, yetişkin erkekler ve yetişkin kadınlar dallarında yapıldı. Yarışmada dereceye girenlere ödülleri verildi. Gençler kategorisinde birinci Onur Sünnetçioğlu, ikinciliği Cemil Çalışkan alırken, Belinaz Bulca da üçüncü oldu. Eda Sünnetçioğlu ise dördüncülüğü elde etti.

Yetişkin Erkekler dalında ise birinciliği Kemal Atabey, Abdullah Tatar ikinciliği elde etti. Veli Saygın üçüncülüğü elde ederken, Gökay Akbaş dördüncü sırada yer aldı. Yetişkin Kadınlar dalında birinciliği Arzu Kurtuluş elde etti. Halime Zambak ikinciliği elde ederken, Füsun Hekinoğlu üçüncü olurken, dördüncülükte Birgül Burca yer aldı.

Dereceye girenlere ödüllerini veren Başkan Üzülmez, "Savaş ve savunma sporlarımızdan biri olan ve köklü bir tarihi olan Geleneksel Türk Okçuluğumuzu yaşatmak, unutturmamak için desteklemek görevimiz. 3 yıldır bu konuda farkındalık yaratıyoruz. Gençlerimiz atalarından miras kalan Türk Okçuluğuna sahip çıkıyor ve yetenekleriyle, arzularıyla geliştirmeye çaba harcıyor. Bu atan sporuna gönül veren herkesi kutluyorum" dedi.

Başkan Üzülmez: “Türk Okçuluğunu Unutturmayacağız

Başkan Üzülmez: “Türk Okçuluğunu Unutturmayacağız

Başkan Üzülmez: “Türk Okçuluğunu Unutturmayacağız

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