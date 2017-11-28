Başkan Üzülmez’den Ergüney’e Hayırlı Olsun Ziyareti

KOCAELİ(İHA) – Kocaeli İl Sağlık Müdürlüğü'ne atanan Op. Dr. Şenol Ergüney'i ziyaret eden Kartepe Belediye Başkanı Hüseyin Üzülmez hayırlı olsun...

KOCAELİ(İHA) – Kocaeli İl Sağlık Müdürlüğü'ne atanan Op. Dr. Şenol Ergüney'i ziyaret eden Kartepe Belediye Başkanı Hüseyin Üzülmez hayırlı olsun dileğinde bulundu.

OHAL kapsamında çıkartılan yeni KHK ile Halk Sağlığı Kurumu ve Kamu Hastaneleri Kurumu Başkanlıkları yürürlükten kaldırılarak, "genel müdürlük" olarak düzenlenmesi sonrasında Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliğinden İl Sağlık Müdürlüğü görevine atanan Op. Dr. Şenol Ergüney'i ziyaret eden Kartepe Belediye Başkanı Hüseyin üzülmez hayırlı olsun dileğinde bulundu.

Ziyarette konuşan Başkan Üzülmez, "Değerli hocamız Kocaeli'de sağlık alanında yaptığı katkılar ve özverili çalışmaları ile kendini kanıtlamıştır. Yeni görevinde de aynı sorumluluk ile çok güzel işlere imza atacağına yürekten inanıyor, başarılarında devamını diliyorum" dedi.

Başkan Üzülmez'i makamında ağırlayan Op. Dr. Ergüney, "Sayın başkanımıza ziyaretinden ve desteğinden dolayı teşekkür ediyorum. Kartepe'de yapılan güzel çalışmaları, hizmetleri gördükçe gurur duyuyorum. Sağlık alanında yeni yılda güzel işbirlikleri ve yeni projeler ile Kartepe halkına da hizmet edeceğiz. Başkanımızın sağlık konusundaki özel hassasiyetini çok iyi biliyorum. Üzerimize düşen her şeyi yapmaya memnuniyetle hazırım" ifadelerini kullandı.