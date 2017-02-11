Başkan Vekili Akgül, Dekoratif El Sanatları Kursunu Ziyaret Etti

Van'ın Çatak Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Hacı Asım Akgül, beraberindekiler ile birlikte dekoratif el sanatları kursunu ziyaret ederek yapılan çalışmaları...

Van'ın Çatak Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Hacı Asım Akgül, beraberindekiler ile birlikte dekoratif el sanatları kursunu ziyaret ederek yapılan çalışmaları inceledi.

Halk Eğitim Merkezi tarafından Adnan Menderes Mahallesi'nde açılan dekoratif el sanatları kursunu beraberinde Belediye Başkan Yardımcısı Murat Okan ile birlikte ziyaret eden Çatak Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Hacı Asım Akgül, Halk Eğitim Merkezi Müdürü Erkan Manto'dan kurstaki yapılan çalışmalar ile ilgili bilgi aldı. Kurs eğitmeni usta öğretici Gülten Yılmaz ve kursiyerler tarafından yapılan "el emeği göz nuru" çalışmalarını inceleyip, kursiyerler ile sohbet etti. Ortaya çıkan çalışmaları oldukça beğendiğini ifade eden Akgül, "Eğitimin ve öğrenmenin yaşı olmadığını Çataklı bayanlarımızın yaptıkları güzel çalışmalar ile görmüş olduk. Belediye olarak kurslarımıza ufakta olsa elimizden geldiğince destek olacağız. Hocamız Gülten hanımı ve kursiyer bayanlarımızı tebrik ediyor, bu imkanları sağlayan Halk Eğitim Müdürü Erkan Manto'ya da teşekkür ediyorum" dedi.

Yapılan ziyaretten oldukça memnun olduklarını ifade eden usta öğretici ve kursiyerler, Başkan Akgül'e kendilerine destek olacakları için teşekkür ettiler.