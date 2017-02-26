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Başkan Vekili Akgül’den Şehit Aileleri Ve Yaşlılara Moral Ziyareti

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Başkan Vekili Akgül’den Şehit Aileleri Ve Yaşlılara Moral Ziyareti
VAN (İHA) – Van'ın Çatak Belediye Başkan Vekili Hacı Asım Akgül, hasta ve yaşlı vatandaşları evlerinde ziyaret etti.

VAN (İHA) – Van'ın Çatak Belediye Başkan Vekili Hacı Asım Akgül, hasta ve yaşlı vatandaşları evlerinde ziyaret etti.

Çatak Belediye Başkan Vekili Hacı Asım Akgül, eşi Demet Akgül, İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Umut Düzerdik, Belediye Başkan Yardımcısı Murat Okan ve SYDV Müdürü Aydın Babur ile birlikte şehit aileleri, yaşlı ve bakıma muhtaç olan vatandaşları evlerinde ziyaret ederek sorunlarını dinledi. Yaptığı hizmetlerden dolayı ilçe halkı tarafından takdir toplayan Akgül, ziyaret ettiği vatandaşların ihtiyaçlarını belirleyerek daha iyi şartlarda yaşamaları için devlet olarak yardımlarının süreceğini söyledi. Akgül, "Yaşlı insanlar bizim değerlerimizdir. Geçmişine sahip çıkmayan, geleceğine yön veremez. Biz de yaşlılarımızı ziyaret ederek tarihimize tanıklık ediyoruz. Bu amaçla da başta yaşlılar ve engelliler olmak üzere toplumun her kesiminin yaşamının kolaylaştırılması için çalışmalar yapmaktayız. Bizler ilçemizde yaşlı, hasta ve bakıma muhtaç vatandaşlarımıza vakfımız nezaretinde kol kanat germeye, onları sevgiyle kucaklamaya çalışıyoruz. Vakıftaki arkadaşlarımız ile beraber vatandaşımızın kapısına kadar gidip dertlerine derman olmaya çalışıyoruz. Özellikle hasta ve engelli vatandaşlarımıza bir nebze de olsa moral ve destek sunmak adına daha sık ziyaretler gerçekleştiriyoruz" dedi.

Belediye Başkan Vekili ve Kaymakam Akgül'ün ziyaretinin kendilerini mutlu edip onurlandırdığını belirten hasta yakınları ise devlet adamlarının bu tür ziyaretlerine ilk kez şahit olduklarını belirterek teşekkür etti.

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