Başkan Vekili Kılıç "Kudüs Müslümanların İlk Kıblesidir"

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Meclis Başkan Vekili Nihat Kılıç, "Kudüs Müslümanların ilk kıblesidir ve ilk kıblesi olarak kalmaya da devam edecektir"...

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Meclis Başkan Vekili Nihat Kılıç, "Kudüs Müslümanların ilk kıblesidir ve ilk kıblesi olarak kalmaya da devam edecektir" dedi.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Aralık ayı meclis toplantısı, Meclis Başkan Vekili Nihat Kılıç Başkanlığı'nda Büyükşehir Belediyesi Toplantı Salonu'nda yapıldı. Önergeler ve İmar Komisyonuna sevk edilecek konuların görüşüldüğü toplantıda Meclis Başkan Vekili Kılıç, Kudüs konusunda bir açıklama yaptı.

Kudüs'ün Müslümanlar için çok önemli olduğunu belirten Meclis Başkan Vekili Nihat Kılıç, Meclis adına açıklamalarda bulundu. Kılıç, "Filistinliler, kendi topraklarında muhacir konumuna getirilmeye çalışılıyor. Bu konuda hassasiyet gösteren Cumhurbaşkanımıza teşekkürü bir borç biliriz. Gerçekten onun ümmete haykırışından ve dik duruşundan sonra Amerika'nın aldığı ve alacağı bu kararın bir hükmünün olmadığı, 1980'li yıllarda Birleşmiş Milletlerde Kudüs'e ilişkin alınmış bir kararın olduğu ve o kararın çiğnenemeyeceği aşikar bir şekilde deklare edilmiştir. Kudüs Müslümanların ilk kıblesidir ve ilk kıblesi olarak kalmaya da devam edecektir" diye konuştu.