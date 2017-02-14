Başkan Vekili Kırlı’dan Değerlendirme Toplantısı

Muş'un Malazgirt Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Soner Kırlı; belediye çalışanları ve merkez mahalle muhtarlarıyla bir araya geldi.

Muş'un Malazgirt Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Soner Kırlı; belediye çalışanları ve merkez mahalle muhtarlarıyla bir araya geldi.

Malazgirt Öğretmenevinin toplantı salonunda düzenlenen toplantıda konuşan Başkan Vekili Kırlı, kayyum olarak atandıkları günden beri birinci önceliklerinin vatandaşlara dürüst, ilkeli ve kaliteli hizmet sunmak olduğunu söyledi. Kırlı, "Yaklaşık iki aydır belediye başkanlık görevimize başladık. İnşallah hem Malazgirt'imize hem de belediyemize hayırlı olur, sizlerle birlikte güzel hizmetler sunmamıza vesile olur. Bildiğiniz üzere Malazgirt ilçesine kaymakam olarak atandığımız günden beri halkla hep iç içe çalıştık. Asıl olarak her zaman hizmeti ön planda tuttuk. Bu da bizi hamdolsun ki başarılı kıldı. İçişleri Bakanlığımız ve Muş Valiliğimiz bu görevi bize emanet ettiyse yine bu prensibimizin ve bu ilkemizin sonucudur diye düşünüyorum. Malazgirt'te tabi ki daha yapılacak birçok hizmet ve iş var. Onları zamanla sizlerle görüşerek, istişare ederek gerekeni yapacağız. Önceden belki bir çöp temizliği, asfalt, kilitli taş yapımı ile yetiniliyordu, ama şimdi insanlar park bahçe istiyor, kültürel ve sosyal faaliyetler istiyor" dedi.

Hizmet düsturunun "Halka hizmet Hakk'a hizmet" olduğunu vurgulayan Başkan Vekili Kırlı, "Burada asıl olan halkımıza hizmettir. Belediye gibi, kaymakamlık, vergi dairesi ve banka gibi kurumlar halkla çok iç içe olan kurumlardır. Burası gibi bütün kamu kurumu çalışanları halkın verdiği vergilerle maaşını alıyor. Onun için asıl olan halktır. Biz vekiliz, biz onların hizmetinde bulunan insanlarız. Onun için belediye personelimizin hiçbir şekilde hiç kimseye zulüm etme hakkı yok" diye konuştu.

Toplantıya Mal Müdürü Mehmet Kalyoncuoğlu ve Milli Eğitim Müdürü Vedat Kaya da katıldı.