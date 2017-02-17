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Başkan Vekili Özak, Düş Bahçesi Okul Yönetimi Ve Öğrencilerini Ağırladı

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Başkan Vekili Özak, Düş Bahçesi Okul Yönetimi Ve Öğrencilerini Ağırladı
Düş Bahçesi Okulu yönetici ve öğrencileri, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Zekeriya Özak'ı ziyaret etti.

Düş Bahçesi Okulu yönetici ve öğrencileri, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Zekeriya Özak'ı ziyaret etti.

Düş Bahçesi Okulu yönetici ve öğrencileri, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Zekeriya Özak'ı Rastgele İyilik Hareketi projesi kapsamında makamında ziyaret ettiler.

Öğretmenlerin çocuklara öğrettiği iyilik hareketinin çok doğru bir davranış olduğunu ifade eden Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Zekeriya Özak, "Hayatınızda her zaman iyilik yapmanızı tavsiye ederim. Sokaktaki aç bir hayvana yiyecek vermek, su vermek de bir iyilik hareketidir. İyilik hareketinin sonucu gençlerimiz; ülkesine, ailesine, kentine faydalı birer birey haline gelir. Kötülük yapmamak bile başlı başına bir özelliktir. Dolayısıyla bizim iyiliği kendine prensip edinmiş nesillere ihtiyacımız var. Türkiye bu nesillerin omuzları üzerinde yükselecektir. Toplum olarak ileride bunun faydasını görürüz" ifadesini kulandı.

Başkan Vekili Özak, Düş Bahçesi Okul Yönetimi Ve Öğrencilerini Ağırladı

Başkan Vekili Özak, Düş Bahçesi Okul Yönetimi Ve Öğrencilerini Ağırladı

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