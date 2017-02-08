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Başkan Vekili Öztürk Muhtarlarla Bir Araya Geldi

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Başkan Vekili Öztürk Muhtarlarla Bir Araya Geldi
VAN (İHA) – Van'ın Başkale Belediye Başkan Vekili Abdulselam Öztürk, muhtarlarla bir araya gelerek sorun ve sıkıntıları dinledi.

VAN (İHA) – Van'ın Başkale Belediye Başkan Vekili Abdulselam Öztürk, muhtarlarla bir araya gelerek sorun ve sıkıntıları dinledi.

Başkale Belediye Başkan Vekili olarak görevlendirilen İlçe Kaymakamı Abdulselam Öztürk, belediye çalışmalarına hızlı bir şekilde başladı. Başkale'de bulunan 132 mahalle muhtarıyla İmam Hatip Lisesinin konferans salonunda bir araya gelen Öztürk, "Hepinizin fikrine değer veriyorum. Her bir muhtarımız; köyünün, mahallesinin ihtiyaçlarıyla ilgili taleplerde bulunsun. Birim müdürlerimiz bunları not edecek. Daha sonra biz bunları imkânlarımız doğrultusunda yapmaya çalışacağız" dedi.

Muhtarların tek tek söz alarak mahalleriyle ilgili sorun, sıkıntı ve taleplerini dile getirmesinin ardından söz alan Öztürk, "İmkanlarımız doğrultusunda belli bir program çerçevesinde sorunları çözmeye başlayacağız" ifadelerini kullandı.

Toplantı, ilçedeki bir otelde verilen yemekle son buldu.

Başkan Vekili Öztürk Muhtarlarla Bir Araya Geldi

Başkan Vekili Öztürk Muhtarlarla Bir Araya Geldi

Başkan Vekili Öztürk Muhtarlarla Bir Araya Geldi

Başkan Vekili Öztürk Muhtarlarla Bir Araya Geldi

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