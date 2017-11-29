Başkan Vekili Vardar’dan Mevlit Kandili Mesajı

VAN (İHA) – Van'ın Özalp Kaymakamı ve Belediye Başkanı Vekili Ferhat Vardar, Mevlit Kandili dolayısıyla bir mesaj yayınladı.

VAN (İHA) – Van'ın Özalp Kaymakamı ve Belediye Başkanı Vekili Ferhat Vardar, Mevlit Kandili dolayısıyla bir mesaj yayınladı.

Vardar, yayınladığı mesajda, "Yüce Rabbimizin âlemlere rahmet olarak gönderdiği Peygamber Efendimiz Muhammed Mustafa'nın (sas) bir kez daha mevlidi şerifini idrak edeceğiz Bu gecede Hz. Âdem'den başlayarak ilahi vahyi bizlere ileten Peygamberlik silsilesinin sonuncusu Hatemü'l Enbiya'ya, O'nun âl ve ashâbına, evlâd-ü iyaline, ehl-i beytine salat ve selâm ediyorum. Ülkemiz, vatanımız, milletimiz, gönül coğrafyamız ve topyekûn yeryüzü ahalisi için Mevlit Kandili'nin huzur, barış, bereket ve selamete vesile olmasını Yüce Rabbimizden niyaz ediyorum" dedi.