Başkan Vergili’den Sebze Ve Meyve Hali Esnafına Ziyaret

Karabük Belediye Başkanı Rafet Vergili, geçtiğimiz ay sonu meydana gelen ve 5 deponun kullanılmaz hale geldiği yangında zarar gören Karabük Sebze ve Meyve...

Karabük Belediye Başkanı Rafet Vergili, geçtiğimiz ay sonu meydana gelen ve 5 deponun kullanılmaz hale geldiği yangında zarar gören Karabük Sebze ve Meyve Hal esnafını ziyaret etti.

Karabük Sebze ve Meyve Hali'nde boş kasa depolarının bulunduğu alanda 30 Nisan'da çıkan yangında zarar gören hal esnaflarını ziyarette bulunan Karabük Belediye Başkanı Rafet Vergili hal esnaflarının talep ve sıkıntılarını yerinde dinledi.