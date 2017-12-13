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Başkan Vergili’ye Ziyaretler

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Başkan Vergili’ye Ziyaretler
Geçtiğimiz günlerde kongresini gerçekleştiren Safranbolu MHP İlçe Başkanı Celal Tokatlı ve yönetimi, Karabük Belediye Başkanı Rafet Vergili'yi makamında...

Geçtiğimiz günlerde kongresini gerçekleştiren Safranbolu MHP İlçe Başkanı Celal Tokatlı ve yönetimi, Karabük Belediye Başkanı Rafet Vergili'yi makamında ziyaret etti.

Başkan Vergili, ziyarette yaptığı konuşmada, Tokatlı ve yeni seçilen yönetimine görevinde başarılar diledi.

Bağımsız Türkiye Partisi (BTP) Karabük İl Başkanı Recep Özcan ve yönetimi Karabük Belediye Başkanı Rafet Vergili'yi ziyaret etti.

Vergili, BTP il başkanı Özcan ve yönetim kurulu üyelerine ziyaretten dolayı teşekkür ederek belediye çalışmaları hakkında bilgiler verdi.

Karabük Üniversitesi'nde eğitim gören Ahıskalı öğrenciler, Karabük Belediye Başkanı Rafet Vergili'yi makamında ziyaret ettiler. Ahıskalı öğrenciler, yapacakları sosyal faaliyetler hakkında Başkan Vergili'ye bilgiler verdiler.

Karabük Belediye Başkanı Rafet Vergili, Ahıskalı öğrencilere ziyaretlerinden duyduğu memnuniyeti dile getirerek, yapacakları faaliyetlerde başarılar diledi.

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