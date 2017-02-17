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Başkan Yağcı Başarılı Sporcuyu Kabul Etti

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Başkan Yağcı Başarılı Sporcuyu Kabul Etti
Bilecik Belediye Başkanı Selim Yağcı, Antalya'da düzenlenen ve 89 kulüp bin 475 sporcunun katılımıyla gerçekleştirilen Avrupa Kulüpler Şampiyonasında...

Bilecik Belediye Başkanı Selim Yağcı, Antalya'da düzenlenen ve 89 kulüp bin 475 sporcunun katılımıyla gerçekleştirilen Avrupa Kulüpler Şampiyonasında Bilecik Belediyesi Taekwondo Kulübü adına 73 kilogramda yarışan ve Avrupa 3'üncüsü olan sporcu Nuriye Betül Kurt ve Antrenörü Alper Bayraktar'ı kabul etti.

Bilecik Belediyesi Sporcusu Nuriye Betül Kurt ve Antrenörü Bayraktar'ın, Bilecik'i çok güzel bir şekilde temsil etmesinden ve başarıyla dönmesinden duyduğu memnuniyeti belirten Belediye Başkanı Selim Yağcı, sporcu ve antrenör Bayraktar'ı tebrik etti. Bilecik'in son zamanlarda özellikle bireysel sporlarda güzel başarılar elde ettiğini ve kendilerinin de bundan büyük bir mutluluk duyduğunu dile getiren Belediye Başkanı Selim Yağcı, "Bilecik Belediyesi Taekwondo Kulübü Sporcumuz Nuriye Betül Kurt, Bilecik'imizi, Antalya'da düzenlenen uluslararası boyuttaki organizasyonda yer aldı ve büyük bir başarıyla döndü. İlimiz ve ülkemizi Milli Takım adına temsil eden Sporcumuz Nuriye Betül Kurt ve Antrenörümüz Alper Bayraktar'ı tebrik ediyorum. Bizlere böyle büyük bir onuru yaşattıkları için ayrıca teşekkür ediyor, güzel başarılarının devamını diliyorum" ifadelerini kullandı.

Sporcu Nuriye Betül Kurt ve Antrenörü Alper Bayraktar ise Bilecik'i güzel bir şekilde temsil ettikleri için duydukları memnuniyeti belirterek, katkılarından dolayı Belediye Başkanı Selim Yağcı'ya teşekkür etti.

Belediye Başkanı Selim Yağcı, ziyaretin sonunda sporcu Nuriye Betül Kurt'a, tablet hediye etti.

Başkan Yağcı Başarılı Sporcuyu Kabul Etti

Başkan Yağcı Başarılı Sporcuyu Kabul Etti

Başkan Yağcı Başarılı Sporcuyu Kabul Etti

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