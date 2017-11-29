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Başkan Yağcı, El Sanatları Merkezi’ni Ziyaret Etti

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Başkan Yağcı, El Sanatları Merkezi’ni Ziyaret Etti
Bilecik Belediye Başkanı Selim Yağcı, Bilecik Belediyesi Osmanlı Kültür ve El Sanatları Merkezi'ni ziyaret etti.

Bilecik Belediye Başkanı Selim Yağcı, Bilecik Belediyesi Osmanlı Kültür ve El Sanatları Merkezi'ni ziyaret etti.

Bilecik Belediye Başkanı Selim Yağcı, Bilecik Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkanı Nusret Tosun, Bilecik Giyim ve Mensucat Odası Başkanı Haşim Balcı ve belediye birim müdürlerinin de olduğu ziyarette çalışan kadınlara kolaylıklar diledi.

Osmanlı Kültür ve El Sanatları Merkezinde güzel bir faaliyetin olduğunu kaydeden Belediye Başkanı Selim Yağcı, "Bilecik Belediyesi olarak göreve geldiğimiz günden itibaren her zaman şunu söyledik. Bilecik rastgele bir toprak parçasının adı değildir. Bilecik; diriliş, kuruluş ve kurtuluşun şehridir. Bizler bu anlamda bu ruhtan aldığımız ilhamla özümüze yönelik çalışmalar yapıyoruz. Bu çalışmalardan birisi de patent tescilini yaptırdığımız Bilecik bezinin, hanım kardeşlerimizin ellerinde güzel ürünlere dönüşmesidir. Burada hanımefendiler, Bilecik bezine, el emeklerini, alın terini, sevgilerini işleyerek güzel çalışmalar ortaya koyuyor. Gerçekten bizler için büyük bir değer olan Kayı simgesini işliyorlar. Bizler de bu ürünleri şehrimize gelen konuklarımıza sunuyoruz. Bu şekilde bir taraftan geleneklerimizi yaşatırken, diğer taraftan tarihimizi yad ederken ve bir diğer taraftan da hanım kardeşlerimize bir iş bir meşguliyet sağlayarak, toplumsal ve ticari hayata da katkı sağlamaya çalışıyoruz. Ben bu anlamda böyle güzel ürünler ortaya koyan kardeşlerimize teşekkür ediyorum, ellerine sağlık diliyorum" ifadelerine yer verdi.

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