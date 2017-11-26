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Başkan Yağcı, Eski Kültür Ve Turizm Bakanı Avcı’yla Bir Araya Geldi

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Başkan Yağcı, Eski Kültür Ve Turizm Bakanı Avcı’yla Bir Araya Geldi
Bilecik Belediye Başkanı Selim Yağcı, Ankara temasları kapsamında eski Kültür ve Turizm Bakanı Eskişehir Milletvekili Prof.

Bilecik Belediye Başkanı Selim Yağcı, Ankara temasları kapsamında eski Kültür ve Turizm Bakanı Eskişehir Milletvekili Prof. Dr. Nabi Avcı'yı ziyaret etti.

Bilecik Belediye Başkanı Selim Yağcı, Ankara ziyaretlerinde ilk olarak Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki AK Parti Bilecik Milletvekili Halil Eldemir ile bir araya geldi. Ardından eski Kültür ve Turizm Bakanı AK Parti Eskişehir Milletvekili Bilecikli Prof. Dr. Nabi Avcı'yı ziyaret eden Başkan Yağcı burada yaptığı açıklamada, "Ankara temasları kapsamında, Türkiye Büyük Millet Meclisindeki AK Parti Bilecik Milletvekili Halil Eldemir beyle bir araya geldik. Ardından, eski Kültür Turizm Bakanımız ve Eskişehir Milletvekili Prof. Dr. Nabi Avcı abimize ziyarette bulunduk. Şehrimizdeki çalışmalar hakkında bilgi vererek, önümüzdeki dönemde yapılacak olan ve yapılması planlanan çalışmalar hakkında görüş alışverişinde bulunduk. TBMM ziyaretlerim kapsamında ise; İstanbul AK Parti Milletvekili Feyzullah Kıyıklık ve Balıkesir Milletvekili Ali Aydınlıoğlu ile de bir araya gelerek tecrübe ve çalışmalarından faydalandığımız vekillerimizle birçok konuda faydalı görüşmelerde bulunduk" dedi.

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