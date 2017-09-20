Başkan Yağcı, İlçe Kongresine Katıldı

Bilecik Belediye Başkanı Selim Yağcı, Bilecik'in Gölpazarı İlçesi'nde düzenlenen AK Parti İlçe Kongresi'ne katıldı.

Bilecik Belediye Başkanı Selim Yağcı, Bilecik'in Gölpazarı İlçesi'nde düzenlenen AK Parti İlçe Kongresi'ne katıldı.

Burada bir açıklama yapan Bilecik Belediye Başkanı Selim Yağcı, "AK Partimizin Gölpazarı İlçe Kongresinde çok değerli dava arkadaşlarımızla bir araya geldik. Bilecik Koordinatör Milletvekili Ayşe Keşir hanımefendi kongremize teşrif ederek bizlerle oldu. Yeni Gölpazarı İlçe Başkanı Raşit Özen ve yönetimini tebrik ediyor ve çalışmalarında başarılar diliyorum. Eski Gölpazarı İlçe Başkanı Semih Yavuz ve yönetimine bu zamana kadar yapmış oldukları hizmetlerden dolayı teşekkür ediyorum. Gerçekleştirmiş olduğumuz kongremizin hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum" dedi.