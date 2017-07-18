Başkan Yağcı İnşaat Çalışmalarını Yerinde İnceledi

Bilecik Belediye Başkanı Selim Yağcı, çocuklar için hazırlanan Bilecik Belediyesi Bilgi Evi inşaat çalışmalarını yerinde inceledi.

Bilecik Belediye Başkanı Selim Yağcı, çocuklar için hazırlanan Bilecik Belediyesi Bilgi Evi inşaat çalışmalarını yerinde inceledi.

Bilecik Belediye Başkan Yardımcısı Abdullah Ay ve Bilecik'te faaliyet gösteren bir firmanın yöneticisi Nevreddin Şenyayla ile ilgili birim müdürlerinin de katıldığı incelemelerde Bilecik Belediye Başkanı Selim Yağcı, çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi aldı. Bilgi Evi'ne gerçekleştirdiği incelemeler hakkında açıklamada bulunan Bilecik Belediye Başkanı Selim Yağcı, "İlimizin köklü sanayi kuruluşlarından olan bir fabrikanın katkılarıyla şehrimizin çocuklarımızın ihtiyaçlarına yönelik bir çalışmayı kısa sürede tamamlayarak vatandaşlarımızın hizmetine sunmayı düşünüyoruz" dedi.

'Osmanlı hamamını en kısa sürede vatandaşlarımızın hizmetine sunacağız'

Yapım çalışmaları devam eden Osmanlı Hamamında da incelemelerde bulunan Başkan Yağcı; "İlimiz tarihine ve kültürüne yakışacak ve Osmanlı Hamam kültüründen birçok esintinin sunulacağı Osmanlı Hamamında incelemelerde bulunduk. En kısa sürede projemizi şehrimize kazandırmanın gayretini gösteriyoruz. İnşallah bu eseri Bilecik'imize kazandırdığımızda şehrimizin büyük bir ihtiyacını gidermiş olacağız" dedi.

"Sosyal donatı alanları ile buz pisti yeni yüzüyle vatandaşlarımızın hizmetinde olacak"

Bilecik Belediyesi Buz Pistinde incelemelerde bulanan Bilecik Belediye Başkanı Selim Yağcı; "Belediyemiz tesislerinden Buz Pistinde yapımı devam eden çalışmaları inceledik. Daha önce sentetik bir görünümde olan ancak çalışmalar sona erdiğinde gerçek bir buz pisti vatandaşlarımıza hizmet verecek duruma gelecek. Buz pistimizin yanında sosyal donatı alanları ve vatandaşlarımızın sportif faaliyetlerini yerine getireceği bir halı saha çalışmalar tamamlandığında hizmet verecek. Buz pisti ve halı saha ileride, iki proje yan yana şehrimizin en güzel mekanlarından biri olacak" dedi.

Bilecik Belediye Başkanı Selim Yağcı, incelemeleri kapsamında ayrıca şehrin birçok noktasında devam eden asfalt yenileme ve parke çalışmalarını da inceleyerek, yetkililerden bilgi aldı.