Başkan Yağcı Nikah Şahitliği Yaptı, Damat Gözyaşlarını Tutamadı

Bilecik Belediye Başkanı Selim Yağcı, Mehmet Akif Ballı ve Şaziye Keskin çiftimizin mutlu günlerine şahitlik ederek yaptığı konuşmada damat gözyaşlarını...

Bilecik Belediye Başkanı Selim Yağcı, Mehmet Akif Ballı ve Şaziye Keskin çiftimizin mutlu günlerine şahitlik ederek yaptığı konuşmada damat gözyaşlarını tutamadı.

Rahmetli Hasan Ballı'nın oğlu, Of Ballıca Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Necati Ballı'nın kardeşi Mehmet Akif Ballı ile Tokatlı İsmail Keskin'in kızı Şaziye Keskin'in nikah merasimi İstanbul-Fatih Ali Emiri Efendi Nikah Salonunda yapıldı. Nikahın şahitliklerini Bilecik Belediye Başkanı Selim Yağcı, Trabzon'un Of ilçesinin Ballıca beldesinin iş adamlarından Tayyip Yaşar, Kadriye Keskin ve Yasin Keskin yaptı.

Bilecik Belediye Başkanı Selim Yağcı, nikah öncesi yaptığı konuşmada, "Ben yıllar önce Trabzon'da iki yıl hakimlik yaptım. O sıralarda damat Mehmet Akif'in babası rahmetli Hasan Ballı ile tanıştık. Çok ciddi bir dostluğumuz oldu. Rahmetli ölmeden önce bana iki vasiyeti vardı. Birinci vasiyeti, ben ölürsem ne işin olursa olsun cenazeme mutlaka gel demişti. Allah mekanını cennet eylesin cenazesine katıldık, onu hakka uğurladık. İkinci vasiyeti ise, mutlaka oğlum Mehmet Akif'in düğününe gel, biz de Allaha çok şükür sevgili dostum rahmetli Hasan Ballı'nın vasiyetlerini yerine getirerek görevimizi yaptık" dedi.

Konuşma esnasında merhum Hasan Ballı'nın oğlu Mehmet Akif Ballı gözyaşlarına engel olamadı. Genç çiftin nikah töreni sonrası evlilik cüzdanını Başkan Yağcı takdim etti.