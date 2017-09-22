Başkan Yağcı, Nüfus Müdürü Önce İle Bir Araya Geldi

Bilecik Belediye Başkanı Selim Yağcı, İl Vatandaşlık Nüfus Müdür Vekili ve İlçe Nüfus Müdürü Mustafa Önce'yi ziyaret etti.

Bilecik Belediye Başkanı Selim Yağcı, İl Vatandaşlık Nüfus Müdür Vekili ve İlçe Nüfus Müdürü Mustafa Önce'yi ziyaret etti.

Bilecik Belediye Başkanı Selim Yağcı ise ziyaret hakkında yaptığı kısa değerlendirmede; "İl Vatandaşlık Nüfus Müdür Vekili ve İlçe Nüfus Müdürü Mustafa Önce Bey'i ziyaret ettik. Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemini konuştuk. Aynı zamanda tüm vatandaşlarımız gibi yeni çipli nüfus kağıdı için eşim Fatma Hanım ile birlikte kaydımızı gerçekleştirdik. Tüm hemşehrilerimizi bir vatandaşlık görevi olarak yeni nüfus kimlik kartını almaya bu noktada davet ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Nüfus Müdürü Mustafa Önce ise; ziyaretten duyduğu memnuniyeti belirterek, Bilecik Belediye Başkanı Selim Yağcı'ya teşekkür etti.