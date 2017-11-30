Başkan Yağcı Ve Giyim Mensucat Odası Başkanı Balcı Bir Araya Geldi

Bilecik Belediye Başkanı Selim Yağcı, Bilecik Giyim ve Mensucat Odası Başkanı Haşim Balcı'yı ziyaret etti.

Bilecik Belediye Başkanı Selim Yağcı, Bilecik Giyim ve Mensucat Odası Başkanı Haşim Balcı'yı ziyaret etti.

Bilecik Belediye Başkanı Selim Yağcı ve Bilecik Giyim ve Mensucat Odası Başkanı Haşim Balcı gündeme dair konular hakkında hasbıhal ettiler. Ziyaret sonrası kısa bir değerlendirme yapan Başkan Yağcı, "Giyim ve Mensucat Odası Başkanı Haşim Balcı'yı ziyarette bulunduk. Gündeme dair konular da hasbıhal ettik. Haşim beye ilgi ve alakalarından dolayı teşekkür ediyor, çalışmalarında kolaylıklar diliyorum" dedi.