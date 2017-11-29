Başkan Yağcı’dan Çarşı Esnafına Ziyaret

Bilecik Belediye Başkanı Selim Yağcı, Mevlid Kandili dolayısıyla şehir merkezindeki vatandaş ve esnafı ziyaret etti.

Bilecik Belediye Başkanı Selim Yağcı, Mevlid Kandili dolayısıyla şehir merkezindeki vatandaş ve esnafı ziyaret etti.

Çeşitli vesilelerle vatandaş ve esnafı ziyaret eden Belediye Başkanı Selim Yağcı, Mevlid Kandili dolayısıyla vatandaş ve esnaf ile bir araya geldi. Esnafa çalışmalarında kolaylıklar dileyen Başkan Yağcı, vatandaşların da Mevlid Kandilini tebrik etti.

Vatandaşlar ve esnaf da Belediye Başkanı Selim Yağcı'ya ziyaretleri dolayısıyla teşekkür etti.