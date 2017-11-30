Başkan Yağcı’dan İncelemeler

Bilecik Belediye Başkanı Selim Yağcı, Hamsu Vadisi ve Osmanlı El Sanatları Merkezi yanında düzenleme yapılan Buz Paten Pisti'nde incelemelerde bulundu.

Bilecik Belediye Başkanı Selim Yağcı, Hamsu Vadisi ve Osmanlı El Sanatları Merkezi yanında düzenleme yapılan Buz Paten Pisti'nde incelemelerde bulundu.

Çalışmaları yerinde inceleyen Bilecik Belediye Başkanı Selim Yağcı, "Hamsu Vadisi ve Osmanlı El Sanatları Merkezi yanında düzenleme yapılan Buz Paten Pisti'nde incelemelerde bulunduk. Düzenleme yapılan yeni alanda Orjinal Buz Paten Pisti'nin yanı sıra bowling salonu, park halı saha dinlenme ve eğlence alanları yer alacak. Tesisteki çalışmalar kısa zaman sonra nihayete erecek ve değerli hemşehrilerimizin hizmetine sunulacaktır" dedi.