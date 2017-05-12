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Başkan Yağcı’nın ’’Anneler Günü’’ Mesajı

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Başkan Yağcı’nın ’’Anneler Günü’’ Mesajı
Bilecik Belediye Başkanı Selim Yağcı, "Anneler Günü" dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Bilecik Belediye Başkanı Selim Yağcı, "Anneler Günü" dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Başkan Yağcı, mesajında, annelerin toplum hayatındaki önemine değinerek, "Toplumsal dayanışmanın ve toplumun temelini aile, bir ailenin temelini de mutluluk, huzur, saygı ve sevgi ortamıyla anneler oluşturur. Hiç yılmadan sevgi ve şefkatle, fikren ve bedenen sağlıklı nesiller yetiştirilmesinde büyük bir sorumluluğu üstlenen annelerimize gönül borcumuz hiçbir zaman tükenmez. Annelerimiz, yetiştirdikleri kuşaklarla toplumun biçimlenmesinde en büyük rollerden birini üstlenmektedir. Bu yönüyle annelik, yalnız aileyi değil, tüm toplumu ve insanlığı ilgilendiren evrensel boyut kazanmaktadır. Bu anlamda belirtilmesi gereken diğer bir nokta ise gerek dinimizde gerek kültür ve sosyal hayatımızda annelerimizin önemi son derece büyüktür. Gecesini gündüzüne katarak, bizlere her türlü fedakarlığı karşılıksız yapan annelerimizin "Anneler Günü"nü bu düşüncelerle kutluyor, bütün annelerin sevgi ve şefkat dolu ellerinden öpüyor en derin saygılarımı sunuyorum" dedi.

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