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Başkan Yağcı’nın ’Gaziler Günü’ Mesajı

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Başkan Yağcı’nın ’Gaziler Günü’ Mesajı
Bilecik Belediye Başkanı Selim Yağcı, "Gaziler Günü" dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Bilecik Belediye Başkanı Selim Yağcı, "Gaziler Günü" dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Mesajında; "Yüce milletimizin inancı ve manevi değerleri bünyesinde vatan aşkı ile yandığı ve vatanını savunduğu müddetçe düşüncesinde şehitlik ve gazilik onuru vardır" diye belirten Belediye Başkanı Selim Yağcı devamında şu ifadelere yer verdi:

"Bu düşünce nedeniyle herkes bu onura kavuşmak için vatanı, milleti, bayrağı ve kutsal değerleri için savaşır ve sonrasında ya gazi ya da şehitlik mertebesine ermenin mutluluğunu yaşar. Çünkü milli ve manevi benliğimiz içerisinde olan bu duyguların, Türk Ulusu ve bireyler için vazgeçilmez bir anlam ifade ettiğini unutmamalıyız. Türk milleti bunun en güzel örneğini Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün önderliğinde yaşamıştır. Yüce Türk milleti, vatanını canından aziz bilmiş ve büyük bir onurla "Ya İstiklal Ya Ölüm" demiştir. Eğer bizler bugün, bu cennet vatanda bu kadar huzurlu ve rahat isek, bu günlerimizi destanlar yazan, şehitlerimize ve gazilerimize borçlu olduğumuzu unutmamalıyız. Vatanını ve insanlık onurunu canından aziz bilerek şehitlik ve gazilik mertebelerine yükselmiş olan askerimiz, polisimiz, öğretmenlerimiz ve bu uğurda can veren vatandaşlarımız, milletimizin haklı gurur kaynağı olmuştur. Vatanımız ve milletimiz için büyük anlam ifade eden bu özel günde, bu eşsiz vatanı bizlere emanet eden başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, bu vatan uğruna canlarını ortaya koyan 15 Temmuz Gazileri ve tüm gazilerimizi minnet ve şükran duygularıyla anıyorum."

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