Başkan Yağcı’ya Ziyaretler

BİLECİK (İHA) – Bilecik Belediye Başkanı Selim Yağcı, gün boyu kendisine gelen misafirlerini ağırladı.

BİLECİK (İHA) – Bilecik Belediye Başkanı Selim Yağcı, gün boyu kendisine gelen misafirlerini ağırladı.

İlk olarak Vezirhan Belde Belediye Başkanı Mehmet Duymuş'u makamında kabul eden Başkan Yağcı, 16 Nisan tarihinde gerçekleştirilecek olan referandumla alakalı fikir alışverişinde bulundu. Ziyarette AK Parti İl Başkanı Fikret Karabıyık da hazır bulunurken, Başkan Yağcı ziyaretlerinden dolayı ikiliye teşekkür ederek, "Güçlü ve daha güzel bir Bilecik için birlikte yaptığımız çalışmalarımızda güzel sonuçlara ulaşmayı Cenab-ı Allah'tan temenni ediyorum" dedi.

Ardından AK Parti İl ve İlçe Teşkilatı Sosyal Politikalar ve Halkla İlişkiler Birim Başkanları ile bir araya gelen Başkan Yağcı, son olarak da Gümrük ve Ticaret Bakanlığı bünyesinde Bilecik'e Ticaret İl Müdürü olarak atanan Şinasi Balta'yı ağırladı. Bilecik'te vekil olarak görev yaparken Ticaret İl Müdürü olarak atanan Şinasi Balta'ya hayırlı olsun temennilerinde bulunan Başkan Yağcı, görevinde başarılar diledi.

Öte yandan Başkan Yağcı, tüm misafirlerine üzerinde Ormanlı Tuğrası bulunan birer tabak hediye etti.