Başkan Yalçın, ’Gaziler Günü’ Programına Katıldı

Bilecik'in Pazaryeri İlçe Belediye Başkanı Muzaffer Yalçın, ilçede düzenlenen Gaziler Günü kutlama programına katıldı.

Bilecik'in Pazaryeri İlçe Belediye Başkanı Muzaffer Yalçın, ilçede düzenlenen Gaziler Günü kutlama programına katıldı.

Pazaryeri Hükümet Konağı'nda düzenlenen törende açıklama yapan Pazaryeri Belediye Başkanı Muzaffer Yalçın, "Gaziler Günü münasebetiyle düzenlenen törene katıldık. Gazilerimiz ve Şehit yakınlarımızla Birlikte Pazaryeri Belediyesi Yaşlılar Evinde yemekte bir arada bulunduk. Gazilerimize sağlıklı mutlu huzurlu ömür diliyorum. Ebediyete intikal eden başta şehitlerimize ve gazilerimize Allah'tan rahmet diliyor, mekanları cennet olsun diyorum. Tek bayrak, tek millet, tek devlet, tek vatan ülküsüyle şehitlerimize ve gazilerimize bizleri layık etmesini yüce Allah'tan niyaz ediyorum" dedi.