Başkan Yalçın, Genç Çiftin Mutluluğuna Ortak Oldu

Bilecik'in Pazaryeri İlçe Belediye Başkanı Muzaffer Yalçın, Merve ve Burhan çiftinin nişan merasimine katılarak, mutluluklarına ortak oldu.

Bilecik'in Pazaryeri İlçe Belediye Başkanı Muzaffer Yalçın, Merve ve Burhan çiftinin nişan merasimine katılarak, mutluluklarına ortak oldu.

Pazaryeri Belediye Başkanı Muzaffer Yalçın Merve ve Burhan çiftinin nişan merasimine katılarak, genç çiftin nişan yüzüklerini kesti. Gençlere mutluluklar dileyen Yalçın, " Merve ve Burhan çiftinin nişan merasimine katıldım. Genç yavrularımızın evliliğe atılan bu büyük adımda nişan yüzüklerini kestik. Allah mutluluklarını ve beraberliklerini daim etsin" dedi.