Başkan Yalçın Genç Çiftin Nikahını Kıydı

Bilecik'in Pazaryeri İlçe Belediye Başkanı Muzaffer Yalçın, genç çiftin nikahını kıydı.

Bilecik'in Pazaryeri İlçe Belediye Başkanı Muzaffer Yalçın, genç çiftin nikahını kıydı.

Pazaryeri'nde bir düğün salonunda gerçekleştirilen Feyza ve Mustafa çiftinin nikahını kıyan Pazaryeri Belediye Başkanı Muzaffer Yalçın çok özel bir gece yaşadıklarını belirterek, "Feyza ve Mustafa Güven kardeşlerimizin nikahını kıydık. Allah genç çiftimize birlikte sağlıklı mutlu huzurlu başarılı bir ömür nasip etsin. Her şey gönüllerince olsun" dedi.