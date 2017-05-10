Başkan Yalçın, Tübitak 4006 Bilim Fuarı’na Katıldı

Pazaryeri Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi tarafından ilk defa "TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarı" düzenlendi.

Pazaryeri Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi tarafından ilk defa "TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarı" düzenlendi.

Düzenlenen programa Pazaryeri Kaymakamı Bayram Sağır, Pazaryeri Belediye Başkanı Muzaffer Yalçın, okul müdürleri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı. Burada açıklama yapan Pazaryeri Belediye Başkanı Muzaffer Yalçın, TÜBİTAK Bilim Fuarı'nın gençler için önemli olduğunu belirterek, "Bu Bilim Fuarları istekli, merak eden, araştırmacı, bilinçli bireylerin yetişmesine katkı sağlayan öğrenme metotlarıdır. Bu sayede gençlerimizin yaratıcılığı da ortaya çıkmaktadır. Gençlerimizin neyi niçin yapmalarını fark etmelerinde büyük bir önem arz ediyor" dedi.

Konuşmaların ardından protokol üyeleri tarafından projede emeği geçen öğretmenlere plaketler takdim edildi.