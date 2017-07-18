Başkan Yalçın, Veda Yemeğine Katıldı

Bilecik'in Pazaryeri İlçe Belediye Başkanı Muzaffer Yalçın, Ağrı İl Sağlık Müdürlüğü'ne atanan Bilecik Halk Sağlığı Müdürü Ömer Balcı'nın...

Bilecik'in Pazaryeri İlçe Belediye Başkanı Muzaffer Yalçın, Ağrı İl Sağlık Müdürlüğü'ne atanan Bilecik Halk Sağlığı Müdürü Ömer Balcı'nın veda yemeğine katıldı.

Bilecik'te bir restoranda düzenlenen yemekte açıklama yapan Pazaryeri Belediye Başkanı Muzaffer Yalçın, Bilecik Halk Sağlığı Müdürü Ömer Balcı'ya yeni görevinde başarılar dileyerek," Bilecik İl Sağlık Müdürü Yasin Yılmaz Bey Balıkesir İl Sağlık Müdürlüğüne atandı. Bilecik Kamu Hastaneleri Müdürü Ömer Balcı ise, Ağrı İl Sağlık Müdürlüğü'ne atandı. Kendilerinin veda yemeğine katılım sağladım. Her iki müdürümüze ilimize yaptığı hizmetlerden dolayı teşekkür ediyorum. Yeni görev yerlerinde başarılar diliyorum" dedi.