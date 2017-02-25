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Başkan Yalçın’dan Beştepe Millet Camii’ne Ziyaret

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Başkan Yalçın’dan Beştepe Millet Camii’ne Ziyaret
Pazaryeri Belediye Başkanı Muzaffer Yalçın, Beştepe Millet Camii'ni ziyaret ederek, öğlen namazını burada kıldı.

Pazaryeri Belediye Başkanı Muzaffer Yalçın, Beştepe Millet Camii'ni ziyaret ederek, öğlen namazını burada kıldı.

Başkan Yalçın, camide namazını kılmasının ardından mimarisini hayran olduğunu belirtti. Yalçın, "Olağanüstü mimarisi ve manevi ortamı ile Beştepe Millet Camiini ziyaret ederek namazlarımızı eda ettik. Allah kabul etsin. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a büyük medeniyetimize yakışır vaziyette şaheseri ülkemize kazandırdığı için çok teşekkür ediyoruz. Allah ondan razı olsun. Allah yar ve yardımcısı olsun. Ziyaret etmemiş olanlara özellikle tavsiye ederim. İnşallah 2023 hedeflerinde bu eserler artarak devam edecek. İnşallah yeni anayasa değişikliğiyle bu millet daha da iyilerini yapacaktır. Güçlü ve yeni Türkiye için istiklalimiz istikbalimiz istikrarımız için kararımız evet" dedi.

Başkan Yalçın’dan Beştepe Millet Camii’ne Ziyaret

Başkan Yalçın’dan Beştepe Millet Camii’ne Ziyaret

Başkan Yalçın’dan Beştepe Millet Camii’ne Ziyaret

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