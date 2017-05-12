Başkan Yalçın’dan Karayolları Bursa 14. Bölge Müdürlüğüne Ziyaret

Bilecik'in Pazaryeri İlçe Belediye Başkanı Muzaffer Yalçın, Bursa ziyaretleri kapsamında Karayolları Bursa 14. Bölge Müdürlüğünü ziyaret etti.

Bilecik'in Pazaryeri İlçe Belediye Başkanı Muzaffer Yalçın, Bursa ziyaretleri kapsamında Karayolları Bursa 14. Bölge Müdürlüğünü ziyaret etti.

Pazaryeri Belediye Başkanı Muzaffer Yalçın yapmış olduğu ziyaretlerin ilkini Karayolları Bursa 14. Bölge Müdür Yardımcısı Ahmet Aslan oldu. Ardından Karayolları Bursa 14. Bölge Müdürü Mehmet Yazıcıoğlu'nu makamında ziyaret eden Başkan Yalçın, yapmış olduğu ziyaretlerin Pazaryeri ilçesi için olduğunu belirterek, "Yaptığımız ziyaretlerde bölge müdürlerimizle ilçemizin ulaşım sorunlarını konuştuk. Yardımları için ilçem ve şahsım adına kendisine teşekkür ederim" dedi.