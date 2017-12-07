Başkan Yalçın’ın Bursa Temasları

Bilecik'in Pazaryeri İlçe Belediye Başkanı Muzaffer Yalçın, Bursa temasları kapsamında birçok ziyaret gerçekleştirdi.

Bilecik'in Pazaryeri İlçe Belediye Başkanı Muzaffer Yalçın, Bursa temasları kapsamında birçok ziyaret gerçekleştirdi.

Gerçekleştirdiği temaslarda Pazaryeri ve bölgesi için faydalı ziyaretlerde bulunduğuna dikkat çeken Başkan Yalçın, "Bursa AK Parti il Başkanımız Ayhan Salman beyi ziyaret ettik. Görevinin hayırlı uğurlu olması temennisinde bulunduk. Bizlere gösterdikleri ilgi ve alakadan dolayı kendilerine teşekkür ediyorum. Ardından, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş'ı makamında ziyaret ederek yeni görevinin kendisi ve Türkiye'miz için hayırlı uğurlu olmasını görevinde başarılar diledik. Allah yar ve yardımcısı olsun. Ardından, Bursa Vakıflar Bölge Müdürü Mustafa Emek beyi ziyaret ettik. Çarşı Mahallesi Karamustafa Paşa camii çevre düzenlemesi projemiz ve Beşikli Cami restorasyon projesi hakkında fikir alışverişinde bulunduk. Çarşı Cami çevre düzenlemesi ve Beşikli Cami restorasyon projesinin 2018 yılı yatırım programına girdiğini ve 2018 yılında iki adet projemizin de hayata geçeceğinin müjdesini aldım. Bu ziyaret sonrası, Bursa 14 Bölge Müdürü Mehmet Yazıcıoğlu'nu makamında ziyaret ettik. Müdürümüze ve personeline senelerden beri aşılmaz denilen Ahi Dağı yolunun yapılanmasında gösterdikleri gayretten dolayı şahsım ve ilçem adına teşekkürlerimi sundum. Pazarcıklıların selamlarını, dualarını ilettim. Ayrıca Pazaryeri kavşağı ve Bilecik ayrımı Pazaryeri arasındaki yolun standardı hakkında karşılıklı istişarelerde bulunduk. Bursa girişimizin bu sene yapılan kaldırım çalışması için kendilerine ve kurumuna teşekkür ettim. Mezbahane ve Dereköy kavşağı arasındaki yolun eninin 40 metre olarak kamulaştırma kararının bakanlıktan çıktığını önümüzdeki 10 gün içinde kamulaştırma işlemlerine başlanılacağının müjdesini aldım. Böylece dikilitaş kor noktasının da projelerinin bittiğinin de müjdesini aldım. Ardından, Karayolları 14.Bölge Müdürlüğü Taşınmazlar Baş Mühendisi Volkan Tombul'u ziyaret ettik. Karşılıklı fikir alışverişinde bulunduk. Son olarak, Bursa Karayolları 14. Bölge Müdürlüğü Etüd Proje Başmühendisi Kemalettin Karadeniz'i ziyaret ettik. Karşılıklı fikir alışverişinde bulunduk" dedi.