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Başkan Yaman Pazar Esnafını Gezdi

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Başkan Yaman Pazar Esnafını Gezdi
Bilecik'in Bayırköy Belde Belediye Başkanı Mustafa Yaman, pazar esnafını ziyaret etti.

Bilecik'in Bayırköy Belde Belediye Başkanı Mustafa Yaman, pazar esnafını ziyaret etti.

Belde pazarına giderek esnafın sıkıntılarını, sorunlarını dinleyen onlarla sohbet eden Başkan Yaman'a belediye meclis üyeleri de eşlik etti. Esnafla hoş sohbet gerçekleştiren Başkan Yaman, uzun süre pazarda vakit geçirdi. Bu ziyaretin ardından kısa bir açıklama yapan Başkan Yaman, "Bugün belediye meclis üyelerimizle birlikte pazarcı esnafımızı ziyaret edip onlarla sohbet etme imkanı bulduk. Hepsine işlerinde kolaylıklar diliyorum. Allah işlerini rast getirsin" ifadelerini kullandı.

Başkan Yaman Pazar Esnafını Gezdi

Başkan Yaman Pazar Esnafını Gezdi

Başkan Yaman Pazar Esnafını Gezdi

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