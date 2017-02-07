Başkan Yaman’a Ziyaret

Bilecik'in Bayırköy Belde Belediye Başkanı Mustafa Yaman'a ziyaretler gerçekleştirildi.

Bilecik'in Bayırköy Belde Belediye Başkanı Mustafa Yaman'a ziyaretler gerçekleştirildi.

Başkan Yaman'ı, İstanbul Kartal Yakacık Özel Aydos Ana Okulu velileri ve gönüllüleri ziyaret etti. Tut Elini İyiliğin projesi kapsamına Bayırköy Belde okullarını ziyaret eden heyet, daha sonra Başkan Yaman'ı makamında ziyaret etti. Karşılıklı istişarelerle sohbet havasında geçen ziyaretin ardından Yaman, ziyaretçilerine Bayırköy anısına bir hediye takdim etti. Ziyaretin ardından kısa bir açıklama yapan Mustafa Yaman, "İstanbul Kartal Yakacık Özel Aydos Ana Okulu velileri ve gönüllü kardeşlerimiz Tut elini İyiliğin projesi kapsamında beldemiz okullarını ve bizleri ziyaret ettiler. Heyet adına Sultan Kocabaş'a ve bu birlikteliği sağlayan kardeşimiz Kenan Kayadelen'e ilgilerinden dolayı teşekkürlerimi sunuyorum" ifadelerini kullandı.