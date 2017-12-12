Başkan Yaman’dan Bilkecikspor Onuruna Yemek

Bayırköy Belde Belediye Başkanı Mustafa Yaman, Bilecikspor'un Vezirhan deplasmanında oynadığı maçın ardından takım ve teknik heyeti onuruna yemek verdi.

Bayırköy Belde Belediye Başkanı Mustafa Yaman, Bilecikspor'un Vezirhan deplasmanında oynadığı maçın ardından takım ve teknik heyeti onuruna yemek verdi.

Bilecik 1. Amatör Lig temsilcisi Bilecikspor, 11'inci hafta müsabakasında deplasmanda Vezirhanspor'u 5-1 yenmesinin ardından maç sonu Bayırköy Belde Belediye Başkanı Mustafa Yaman, Bileciksporlu oyunculara ve teknik heyete yemekte bir araya geldi. Güzel bir galibiyet sonrası oyuncuları ve teknik heyetle buluştuklarını anlatan Bilecikspor Başkanı Harun Dilek, "Vezirhanspor galibiyetinden sonra Bileciksporumuzu bir restoranda ağırlayan Bayırköy Belediye Başkanımız Mustafa Yaman beye teşekkür ediyoruz" dedi.