Başkan Yaman’dan Hasta Ziyareti

Bilecik'in Bayırköy Belde Belediye Başkanı Mustafa Yaman hastanede tedavi gören vatandaşları ziyaret etti.

Bilecik'in Bayırköy Belde Belediye Başkanı Mustafa Yaman hastanede tedavi gören vatandaşları ziyaret etti.

Başkan Yaman, Bozüyük Yeşilkent Devlet Hastanesi'nde tedavi gören belde sakini Nevzat Özcan'ı ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerinde bulundu. Bu tür ziyaretleri sık, sık yaptığını dile getiren Yaman, "Yaşlılarımız ve gençlerimiz bizim için çok önemlidir. Onları her zaman ziyaret ettiğimiz gibi, hastalıklarında da ziyaret edeceğiz. Rabbim amcamıza ve tüm hastalarımıza acil şifalar versin" dedi.