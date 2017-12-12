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Başkan Yanılmaz: “Elazığ’a Hizmet Aşkımız Bitmeyecek”

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Başkan Yanılmaz: “Elazığ’a Hizmet Aşkımız Bitmeyecek”
Elbirliği ile şehrin bütün alanına hizmet götürdüklerini belirten Elazığ Belediye Başkanı Mücahit Yanılmaz, hizmet aşklarının bitmeyeceğini söyledi.

Elbirliği ile şehrin bütün alanına hizmet götürdüklerini belirten Elazığ Belediye Başkanı Mücahit Yanılmaz, hizmet aşklarının bitmeyeceğini söyledi.

Belediye Başkanı Mücahit Yanılmaz, Akçakiraz Beldesi Yenice Mahallesi'nde yaptırılan asfalt serim çalışmalarını yerinde inceledi. İki buçuk kilometre uzunluğundaki yol belediye tarafından asfaltlanarak Elazığ-Diyarbakır çevre yoluna bağlandı.

Elazığ'ın 38 mahallesinin her sokağına hizmet götürürken, beldelerin ve ilçelerin de ihtiyaçlarını karşılamanın mücadelesini verdiklerini dile getiren Belediye Başkanı Mücahit Yanılmaz "Akçakiraz Beldemizin Yenice Mahallesi'ndeyiz. Buraya BSK asfalt döküyoruz. Buradaki hemşerilerimizin yüzündeki tebessümü görmek inanın hizmete bedeldir. Baktığımız şey de budur. Akçakirazımıza hayırlı uğurlu olsun. Biz elbirliğiyle şehrin bütün alanlarına hizmeti götürüyoruz" dedi.

Vatandaşları trafik kurallarına karşı da uyaran Başkan Yanılmaz, "Vatandaşlarımız bundan sonra daha rahat bir şekilde buradan araçlarıyla geçme imkanına sahip olacaklar. Yaya yürüyenler tozdan, dumandan kurtulmuş olacaklardır. Özellikle sürücülerden bu güzel yollarda trafik kurallarına uymalarını istiyorum. Biz güzel yolları yapıyoruz, ancak yollarda hız yapıyorlar ve trafik kurallarına uymuyorlar. Ben vatandaşlarımızdan trafik kurallarına uymalarını istiyorum. Yolun güzelliği size bir zarar vermesin, mutluluğunuzu arttırsın" diye konuştu.

Akçakiraz Belediyesi olarak imkanlarının kısıtlı olduğunu vurgulayan Akçakiraz Belediye Başkanı Sabahattin Kaya ise, bu hizmeti Başkan Yanılmaz sayesinde Yenice Mahallesine kavuşturduklarını ifade etti.

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