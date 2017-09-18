Başkan Yanılmaz, Huzurevi Sakinleriyle Bir Araya Geldi

Elazığ Belediye Başkanı Mücahit Yanılmaz ve eşi Nebahat Yanılmaz, Gazi Huzurevi sakinleriyle piknik yaptı.

Elazığ Belediye Başkanı Mücahit Yanılmaz ve eşi Nebahat Yanılmaz, Gazi Huzurevi sakinleriyle piknik yaptı.

Hazar Gölü Sosyal Tesisleri'nde Belediye Başkanı Mücahit Yanılmaz ve Eşi Nebahat Yanılmaz tarafından düzenlenen piknik programında, huzur evi sakinleri temiz havanın ve yeşilin keyfini yaşadı. Etkinlikte huzurevi sakinleri, Başkan Yanılmaz ve eşiyle geçmiş anılarını ve tecrübelerini paylaştı.Elazığ Belediyesi Kürsübaşı ekibinin seslendirdiği birbirinden güzel Harput müzikleriyle zaman zaman duygusal anlar da yaşandı.

Huzurevi sakinleriyle bir arada olmaktan dolayı büyük mutluluk duyduğunu ifade eden Başkan Yanılmaz , "Bizim için kıymetli ve özel yerleri olan misafirlerimize karşı evlatlık, vefa borcumuzu yerine getirmeye çabalıyoruz. Çünkü onlardan öğreneceğimiz çok şey olduğunun her geçen gün daha çok idrakine varıyoruz" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın sosyal devlet anlayışı doğrultusunda 65 yaş üstü büyüklere sağladığı birçok imkanın olduğunu vurgulayan Başkan Yanılmaz, aynı imkanları kendilerinin de yerel bazda en iyi şekilde sağlamanın gayretinde olduklarını kaydetti.