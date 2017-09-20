Başkan Yanılmaz;" Okumalı Ve Okutmalıyız"

Elazığ Belediye Başkanı Mücahit Yanılmaz, kentin yazar ve şairleri ile bir araya geldi.

Elazığ Belediye Başkanı Mücahit Yanılmaz, kentin yazar ve şairleri ile bir araya geldi.

29 Eylül'de Ahmet Aytar Meydanında açılışı yapılması planlanan ve 10 gün sürecek olan Elazığ Belediyesi 1. Ulusal Kitap Fuarı öncesi Belediye Başkanı Mücahit Yanılmaz, kentin yazar ve şairleri ile bir araya geldi.

Elazığ'ın bir kültür şehri olduğunu belirten Belediye Başkanı Mücahit Yanılmaz, " Hangi kelimeleri yan yana koyarsak koyalım Harput'u ve Palu'yu tarif edemeyiz. Elazığ medeniyetlerin bir araya geldiği, değişik din, mezhep ve ırkların birikiminin olduğu bir kadım kenttir. Böyle bir kenti anlatmak ve kelimelerle izah etmek kolay ama onu yazıya dökmek ve kitap haline getirmek gerçekten zordur. Yazarlar bu zor olanı değişik alanlarda ortaya koymuş oldukları yazılarla gerçekleştirdi. Elazığ'ın bu kadim kültür ve medeniyetinin aynı zamanda Türkiye'de ve dünyada bilinmesi gerekiyor. Fuarların en büyük faydası da budur" dedi.

Birçok yazarın Elazığ'a geleceğini ve okurla buluşacağını vurgulayan Başkan Yanılmaz, "Elazığ'ı gezecekler ve görecekler. Elazığ hakkında da bir bilgi sahibi olacaklar. Belki gittikten sonrada Elazığ ile ilgili bu kanaatlerini paylaşacaklar. Türkiye'nin hem ulusal hem uluslararası alanda şöhret olmuş, kendisini ispat etmiş yazarlarının ve şairlerinin Elazığ'a gelmesi, kentin tanıtımı içinde çok önemli bir adım olacağına inanıyorum. Bunların hiçbiri olmasa dahi evlatlarımızın okulların açıldığı böyle bir dönemde kitapla buluşuyor olması gerçekten çok önemli. Biz ne kadar okumaya zaman ayırırsak o kadar doğru iş yaptığımız kanaatindeyim. Okumalı ve okutmalıyız. Bunda kitap ve yazar ayrımı yapmadan neyi okuyorsak okuyalım onun bize katkısı var. Bize artık bir katma değer katıyor. Okumaya yönelik çalışmalarda kitap fuarları da tetikleyici bir unsur oluyor. Değişik kitap ve yazarlarla bire bir görüşme imkanı elde ettiğimiz önemli bir etkinliktir. Bu yıldan sonra her yıl tekrarlayacağımız kitap fuarımızı açmış olacağız. Fuarın zamanını biraz uzun tuttuk. Bol miktarda yazarlarla buluşma imkanı olacak. Kendi güzelliklerimizi başkalarına da anlata imkanı olacak. Okullardan servislerle öğrencilerimizi de alacağız, fuara getireceğiz ve geri bırakacağız. Ring seferleri ile vatandaşlarımızın da daha kolay gelmesini sağlayacağız" diye konuştu.

Program, Başkan Yanılmaz'ın, kentin yazar ve şairlerinin sorularını cevaplandırmasıyla sona erdi.