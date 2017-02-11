Başkan Yardımcısı Hayrettin Eldemir Muhtarlar İle Birlikte Vali Elban’ı Ziyaret Etti

Bozüyük Belediye Başkan Yardımcısı Hayrettin Eldemir, Muhtarlıklar Müdürlüğü yetkilileri ve mahalle muhtarları birlikte ile Bilecik Valisi Süleyman...

Bozüyük Belediye Başkan Yardımcısı Hayrettin Eldemir, Muhtarlıklar Müdürlüğü yetkilileri ve mahalle muhtarları birlikte ile Bilecik Valisi Süleyman Elban'ı ziyaret etti.

Vali Elban'ı makamında ziyaret eden Bozüyük Belediye Başkan Yardımcısı Hayrettin Eldemir ve beraberindekiler burada bir süre görüşerek fikir alış verişinde bulundu. Başkan Yardımcısı Hayrettin Eldemir ve beraberindekiler Bozüyük'te halkın taleplerini ve isteklerini daha iyi dinleyebilmek ve çözümler üretmekteki süreci en hızlı şekilde yerine getirmek amacıyla kurulmuş olan Muhtarlıklar Müdürlüğü'nün faaliyetleri ve muhtarlar ile gerçekleştirdikleri çalışmalar hakkında Vali Elban'a bilgi verdi. Çarşı Mahalle Muhtarı Bedri Yaz Vali Elban'a kendi yazdığı kitabını hediye ederek şiir okudu.

Yapılan görüşmenin ardından Başkan Yardımcısı Eldemir Vali Elban'a plaket takdim ederek kendilerini kabul ettiği için teşekkür etti. Daha sonra Muhtarlar ve Başkan Yardımcısı Hayrettin Eldemir Şeyh Edebali Türbesi'ni ziyaret ederek dua etti, Osmanlı Tarih Şeridi'ni gezdi.

Ziyaret ile ilgili olarak kısa bir açıklama yapan Başkan Yardımcısı Hayrettin Eldemir; "Bozüyük'ün gelişmesi ve istikrarlı yükselişini sürdürebilmek için Bozüyük Belediyesi olarak mahalle sakinlerinin talepleri doğrultusunda en doğru çalışmaları gerçekleştirmek için yapmış olduğumuz faaliyetlerimizi Sayın Valimize aktardık. Bizleri kabul eden Sayın Valimize teşekkür ediyoruz. Muhtarlarımız ile gerçekleştirdiğimiz görüşmeleri belirleyeceğimiz günler ile geleneksel hale getirerek, Bozüyük'ümüze daha da yararlı olmaya çalışıyoruz" dedi.