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Başkan Yaşar Muhtarlarla Piknikte Buluştu

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Başkan Yaşar Muhtarlarla Piknikte Buluştu
Muhtarlarla piknikte bir araya gelen Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, "Hoşgörü her şeyin ilacıdır" dedi.

Muhtarlarla piknikte bir araya gelen Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, "Hoşgörü her şeyin ilacıdır" dedi.

Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, muhtarlarla piknikte buluştu. Mangal başında buluşan muhtarlar, Yuva köyünün manzarası eşliğinde günün yorgunluğunu attı. Yenimahalle Muhtarlar Derneği Başkanı Ahmet Şimşek'in Yuva Mahallesi'ndeki konağının bahçesinde düzenlediği piknikte "Yenimahalle için birlik" mesajları verildi. Katılımın yoğun olduğu piknikte muhtarlara ilçeye katkıları ve özverili çalışmaları için teşekkür eden Başkan Yaşar, "Yenimahalle'de devletin bütün kurumlarıyla bir birliktelik var. Şuan 6'ncı kaymakamla çalışıyoruz. Hiçbiri ile en ufak bir tartışmamız olmadı. Nüfus, ilçe emniyet, tapu, sağlık, milli eğitim müdürü, müftülüğümüz onlarla da her zaman uyum içinde çalışıyoruz. Onların eksiklerine de gücüm yettiği kadar yardım ediyorum. Çünkü onlar da Yenimahalle halkına hizmet ediyorlar. Hoşgörü her şeyin ilacıdır. Bugün bu piknikte sizlerle olmaktan onur duydum. Yenimahalle'de birliğimizi, bütünlüğümüzü, kardeşliğimizi yaşatalım. Yenimahalle halkına her mahallemizde güzel hizmetler yapalım" ifadelerini kullandı.

Yenimahalle Muhtarlar Derneği Başkanı Ahmet Şimşek, Başkan Yaşar'a ve muhtar arkadaşlarına katılımları için teşekkür etti.

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