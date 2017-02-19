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Başkan Yaşar, Tulum Köylüleri İle Dayanışma Gecesinde Buluştu

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Başkan Yaşar, Tulum Köylüleri İle Dayanışma Gecesinde Buluştu
Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, Yozgat Tulum Köyü Kültür ve Dayanışma Derneği tarafından düzenlenen geceye katıldı.

Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, Yozgat Tulum Köyü Kültür ve Dayanışma Derneği tarafından düzenlenen geceye katıldı.

Yozgat Tulum Köyü Kültür ve Dayanışma Derneği tarafından Yenimahalle Belediyesi İlkadım Salonu'nda "Geleneksel Birlik, Beraberlik Gecesi" düzenlendi. Geceye Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, Belediye Başkan Vekili Mehmet Kartal, CHP Yenimahalle İlçe Başkanı Ahmet Meşe ve yönetimi, belediye meclis üyeleri ile Tulum köylüleri katıldı. Dayanışma gecesi Tulum köyü semah ekibinin gösterileriyle başladı. Gecede bir konuşma yapan Başkan Yaşar, "Göreve geldiğim günden bu yana demokratik kitle örgütleri ve özellikle hemşehri derneklerine hep destek oldum, olmaya da devam edeceğim. Hemşehri dernekleri Türkiye'nin birliğine de beraberliğine de, gelenek göreneklerimizin yaşatılmasına da çok büyük katkılar sağlıyor. Doğduğumuz toprakları, geleneklerimizi unutmayacağız ancak doyduğumuz, yaşadığımız topraklara, Başkentimize de hep beraber sahip çıkacağız" ifadelerini kullandı.

Kısa bir konuşma yaparak Başkan Yaşar'a teşekkür eden Tulum Köyü Kültür ve Dayanışma Derneği Başkanı Hasan Yılmaz da dernek faaliyetleri hakkında bilgi vererek, "Amacımız birlik ve beraberliğimizi koruyarak tek yumruk olmaktır" diye konuştu.

Gecenin sonunda Tulum Köyü Kültür ve Dayanışma Derneği adına Erol Şener, Başkan Yaşar'a desteklerinden dolayı plaket verdi.

Başkan Yaşar, Tulum Köylüleri İle Dayanışma Gecesinde Buluştu

Başkan Yaşar, Tulum Köylüleri İle Dayanışma Gecesinde Buluştu

Başkan Yaşar, Tulum Köylüleri İle Dayanışma Gecesinde Buluştu

Başkan Yaşar, Tulum Köylüleri İle Dayanışma Gecesinde Buluştu

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