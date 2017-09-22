Başkan Yaşar, Yenimahalleli Muhtarların Sıkıntılarını Dinledi

Muhtarlara bölgelerdeki çalışmalarını ve projelerini anlatan Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, muhtarların sorunlarını ve taleplerini de dinledi.

Muhtarlara bölgelerdeki çalışmalarını ve projelerini anlatan Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, muhtarların sorunlarını ve taleplerini de dinledi. Her fırsatta muhtarların vatandaşların sesi olduğuna değinen Fethi Yaşar, Yenimahalle'yi karış karış gezerek mahalle muhtarlarını ziyaret etti.

"Sizlerin fikirlerine çok önem veriyorum"

Yaşar, "İsteklerinizi yerine getirmek için elimizden geleni yapıyorum. Kapım size her zaman açık, istediğiniz zaman makamıma gelip taleplerinizi, sorunlarınızı bana söyleyebilirsiniz. Sizlerle sık sık yemeklerde, toplantılarda ve etkinliklerde bir araya geliyoruz. Sizlerin fikirlerine çok önem veriyorum. Çünkü sizler vatandaşlarla birebir iletişim halindesiniz. Bu yüzden de bizim duyamadığımız sorunları sizler duyuyorsunuz. Vatandaşlarla aramızda bir köprüsünüz" dedi.

"8 senede çok büyük yol kat ettik"

Yenimahalle'nin çok modern bir ilçe haline dönüştüğünü de vurgulayan Başkan Yaşar, "Ankara'nın en temiz, en yeşil, en güzel ve en sosyal ilçesiyiz. Yenimahalle çok gelişti, modern ilçelerden biri haline geldi. Bunu hep birlikte başardık. Siz mahallelerimizden sorumlusunuz, ben de Yenimahalle'den. 8 senede çok büyük işler yaptık, çok yol kat ettik. Bundan sonra da el ele, birlik ve beraberlik içinde çalışmaya devam edeceğiz" diye konuştu.