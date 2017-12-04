  • BIST 103.598
  • Altın 160,982
  • Dolar 3,9326
  • Euro 4,6553
  • Samsun 6 °C
  • İstanbul 16 °C
  • Ankara 0 °C
  • İzmir 12 °C
  • Ordu 11 °C
  • Sinop 10 °C
  • Giresun 10 °C
  • Amasya 3 °C
  • Rize 16 °C
  • Trabzon 15 °C

Başkan Yaşar, Yozgatlıları İlkadım’da Ağırladı

» »
Başkan Yaşar, Yozgatlıları İlkadım’da Ağırladı
Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, "Başkentimize hep beraber sahip çıkacağız" dedi.

Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, "Başkentimize hep beraber sahip çıkacağız" dedi.

Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, Yozgat Yenifakılı Kültür ve Dayanışma Derneği tarafından düzenlenen Birlik, Beraberlik, Dayanışma Gecesi'ne katıldı. Başkent Ankara'nın Anadolu'nun her yerinden göç aldığına dikkat çeken Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, "Hepimizin doğduğu topraklar, gelenek, görenek ve kültürümüz farklı olabilir ancak yaşadığımız ve doyduğumuz toprak Ankara'dır. Hepimizin ortak paydası Ankara'dır. Doğduğumuz toprakları, memleketimizi unutmayacağız ancak Başkentimizi hak ettiği noktaya getirmek için de hep birlikte çalışacağız" ifadelerini kullandı.

Kısa bir konuşmayla konukları selamlayan Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, "Göreve geldiğim günden bu yana demokratik kitle örgütleri ve özellikle hemşeri derneklerine hep destek oldum, olmaya da devam edeceğim" dedi. Yaşar "Hemşeri dernekleri Türkiye'nin birliğine de beraberliğine de, gelenek göreneklerimizin yaşatılmasına da çok büyük katkılar sağlıyor. Doğduğumuz toprakları, geleneklerimizi unutmayacağız ancak doyduğumuz, yaşadığımız topraklara Başkentimize de hep beraber sahip çıkacağız" ifadelerinde bulundu.

Gecenin sonunda;Yenifakılı Kültür ve Dayanışma Derneği adına, Yenifakılı Belediye Başkanı Yalçın Karadavut Başkan Yaşar'a desteklerinden dolayı plaketle teşekkür etti.

Yenimahalle Belediyesi İlkadım Salonu'nda dernek Başkanı Ramazan İler'in ev sahipliğinde düzenlenen geceye, Yaşar'ın yanı sıra, CHP Yenimahalle İlçe Başkanı Ahmet Meşe, Yenifakılı Belediye Başkanı Yalçın Karadavut, Yenimahalle Belediye Başkan Yardımcısı Yaşar Neslihanoğlu, Yozgatlı Dernekler Federasyonu Başkanı Ahmet Koç, Yozgat Birlik ve Dayanışma Vakfı Başkanı Durak Turan Düz ve Yenifakılılar katıldı.

  • Yorumlar 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • "Akıllı Kent Adana" Uygulaması Hayatı Kolaylaştırıyor04 Aralık 2017 Pazartesi 09:48
  • Giritli Türkler, Urla Karantina Adasında Buluştu04 Aralık 2017 Pazartesi 09:43
  • Akçokaca’da Engelliler Günü Halaylarla Kutlandı04 Aralık 2017 Pazartesi 09:38
  • Kulp Belediyesi Yatılı Kur’an Kursu’na Spor Sahaları Yapacak04 Aralık 2017 Pazartesi 09:38
  • İstanbul’daki Bitlis Tanıtım Günleri Sona Erdi04 Aralık 2017 Pazartesi 09:33
  • Erdemli Belediyesi’nden Öğrencilere Geri Dönüşüm Eğitimi04 Aralık 2017 Pazartesi 09:33
  • Erzurum’da Hafif Şiddetli Deprem04 Aralık 2017 Pazartesi 09:33
  • Başkan Büyükkılıç: “Teşekkürler Melikgazililer!”04 Aralık 2017 Pazartesi 09:33
  • Görme Engelliler Bisiklet Kullandı04 Aralık 2017 Pazartesi 09:28
  • Finike’de Engeliler İçin Moral Gecesi Düzenlendi04 Aralık 2017 Pazartesi 09:18
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Hedef Halk | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : 0(362) 234 54 10 Faks : 0(362) 234 64 10
    Haber Scripti