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Başkan Yavaş Esnaflarla Buluştu

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Başkan Yavaş Esnaflarla Buluştu
Balıkesir'in Sındırgı Belediye Başkanı Ekrem Yavaş, Esnaf ve Sanatkarları Kredi ve Kefalet Kooperatifi'nin kongresine katılarak esnafla buluştu.

Balıkesir'in Sındırgı Belediye Başkanı Ekrem Yavaş, Esnaf ve Sanatkarları Kredi ve Kefalet Kooperatifi'nin kongresine katılarak esnafla buluştu.

Sındırgı Belediye Başkanı Ekrem Yavaş, belediye hizmetlerinin yanı sıra turizmle gelişen ilçede esnafların payının büyük olduğunu vurguladı. Birlik ve beraberliğin devam ettiği müddetçe ilçenin daha emin adımlarla gelişeceğini vurgulayan Yavaş, "İlçemizde birçok proje hayata geçiriliyor. Emin adımlarla büyümeye ve gelişmeye devam ediyoruz. Bu çalışmalara elbette esnafımızın katkısı oldukça büyük. Esnafımız aynı zamanda yol gösterendir, eğitendir. Vatandaşlarımızın işlerini kolaylaştıran, hizmet üreten ve onlara yön verendir. Esnafımız da hemen hemen ilçemizde turizm gelişmelerine ayak uydurmaya başladı. Yeni açılan işletmeler modern tarzda kalite ve hijyen şartlarına uygun olarak açıldığı gibi mevcut işletmeler de yenileniyor" dedi.

Bir yıl içerisinde hizmet sektörü başta olmak üzere 180'e yakın yeni esnafın olduğunu söyleyen Başkan Yavaş, "Sındırgı kaybettiği değerleri arıyor. Bunun içinde turizmle bir ışık buldu ve eski canlılığına kavuşmak için adım adım büyüyor. Aynı zaman da ilçemizin bir diğer özelliği de transit sektörünü elinde bulunduran galericilerimiz. Türkiye genelinde ismini duyuran galericilerimiz sayesinde sanayimiz de ayakta duruyor. Birlikte ilçemizi zirveye taşıyacak, gelecek nesillerimize güzel bir miras bırakacağız. Siyaset yok bu işin içinde. Yapılan hiçbir hizmeti alıp götürmeyeceğiz. Bu ilçe hepimizin. Duyarlı esnafımıza teşekkür ediyorum. Kongrenin de hayırlara vesile olmasını diliyor, görevinde başkanıma ve yönetimine başarılar diliyorum" şeklinde konuştu.

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