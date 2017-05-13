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Başkan Yazgı, Aksaray Ticaret Borsası Ve Canlı Hayvan Pazarını Ziyaret Etti

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Başkan Yazgı, Aksaray Ticaret Borsası Ve Canlı Hayvan Pazarını Ziyaret Etti
Aksaray Belediye Başkanı Haluk Şahin Yazgı belediye meclis üyeleri ile canlı hayvan borsasını ziyaret etti.

Aksaray Belediye Başkanı Haluk Şahin Yazgı belediye meclis üyeleri ile canlı hayvan borsasını ziyaret etti.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Aksaray Ticaret Borsası Başkanı Hamit Özkök, Aksaray Belediyesi ile birlikte çalışarak önemli projelere imza attıklarını söyledi. Özkök, "Aksaray Belediyesi ve Ticaret Borsası birlikte çalışarak ilimizi temsil etme noktasında Aksaray'a, bize yakışanını yapma kararı almıştık. Belediyemizin ve borsamızın projelerde eş güdümlü çalışarak bölgemizin en büyük tarım ticaret merkezinin oluşumunu birlikte gerçekleştirdik. Söz verdiğimiz gibi 10 ay gibi kısa bir sürede Türkiye'nin en donanımlı ve modern canlı hayvan borsasını Aksaray belediyesi borsa işbirliği ile gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşadık. Belediye bize bu zamana kadar tüm projelerde destek verip bizimle omuz omuza çalıştı. Konya yolu üzerinde 50 bin metrekare alan üzerine bir orman oluşturduk, önümüzdeki yıllarda orası bir mesire alanı olarak Aksaraylılara hizmet verecek bizde onun mutluluğunu birlikte yaşayacağız" şeklinde konuştu.

Belediye Başkanı Haluk Şahin Yazgı ise, "Daha önce inşaat aşamasında ziyaret ettiğimiz günden buraya gelene kadar çok güzel gelişmeler oldu. Yaklaşık 10 bin metrenin üzerinde bir alan kapatılmış olarak kullanılıyor. Hem büyük baş hem küçükbaş hayvanın burada sunumunun yapıldığı, hem de gelen tüccarlarımızın burada rahat bir şekilde yerlerinin belli olduğu bir mekân oluşturuldu. Bölgenin en modern ve en güzel tesisi anlamında Aksaray'ımıza için çok güzel bir çalışma ortaya çıktı" dedi.

Başkan Yazgı, Aksaray Ticaret Borsası Ve Canlı Hayvan Pazarını Ziyaret Etti

Başkan Yazgı, Aksaray Ticaret Borsası Ve Canlı Hayvan Pazarını Ziyaret Etti

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