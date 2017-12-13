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Başkan Yazgı, Esnaf Odası Başkanlarıyla İstişare Toplantısında Buluştu

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Başkan Yazgı, Esnaf Odası Başkanlarıyla İstişare Toplantısında Buluştu
Aksaray Belediye Başkanı Haluk Şahin Yazgı, Esnaf ve Sanatkar Odalar Birliğine kayıtlı oda başkanlarıyla istişare toplantısı gerçekleştirdi.

Aksaray Belediye Başkanı Haluk Şahin Yazgı, Esnaf ve Sanatkar Odalar Birliğine kayıtlı oda başkanlarıyla istişare toplantısı gerçekleştirdi.

Esnaf Odaları Birliği Başkanı Doğan Ceylan toplantıda yaptığı konuşmada, Belediye Başkanı Haluk Şahin Yazgı'ın her zaman esnafın yanında olduğunu belirterek, birliğe kayıtlı esnaf oda temsilcilerinin bu durumdan dolayı memnuniyet duyduğunu söyledi. Başkan Ceylan, Belediye Başkanı Haluk Şahin Yazgı" ya ve belediye başkan yardımcılarına teşekkür etti.

Başkan Haluk Şahin Yazgı ise, "Belediye Başkanı olmadan önce kendisinin bir esnaf olduğunu hatırlattı. Belediye olarak her zaman esnafın yanında yer alacağını belirtti. Esnaf ve Oda Başkanları bizim birer temsilcimiz sayılırsınız. Çünkü odanıza kayıtlı esnafların neler istediğini, istek ve önerini dinliyorsunuz. Bu istekleri bizlere iletiyorsunuz. Bizlerde elimizden geldiğince sizlere destek olmaya çalışıyoruz. Esnaflarımızın faydasına olacak her iş de sizin yanınızda olmaya da devam edeceğiz" dedi.

Başkan Yazgı, belediye olarak yapılan hizmetlerin bir kısmını sinevizyon gösterisi ile oda başkanlarına gösterdi. Yapılan hizmetlerin bir kısmını anlattıktan sonra oda başkanlarının istek ve önerilerini aldı. Programın sonunda Belediye Başkanı Haluk Şahin Yazgı, oda başkanlarına teşekkür etti.

Aksaray Belediyesi Sosyal tesisinde gerçekleştirilen istişare toplantısına Aksaray Belediye Başkanı Haluk Şahin Yazgı, AK Parti İl Başkanı Hüseyin Altınsoy, Ak Parti Merkez İlçe Başkanı Hamza Aktürk, Aksaray Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği Başkanı Doğan Ceylan, Fırıncılar Oda Başkanı Halis Altınsoy, Madeni Sanatkârlar Oda Başkanı Mehmet Üçkulak, Berberler Oda Başkanı Mehmet Doğan, Ağaç İşleri Oda Başkanı Mesut Konuk, Kasaplar Oda Başkanı Kani Yerli, Şoförler Oda Başkanı Ferit Özkaraca, Terziler Oda Başkanı İsmail Coşkun, Gülağaç Esnaf Oda Başkanı Dede Koca, Güzelyurt Esnaf Oda Başkanı Beytullah Andıç, Manavlar Balıkçılar Tavukçular Yumurtacılar Esnaf Odası Başkanı Musamettin Bozkurt katıldı.

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