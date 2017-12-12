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Başkan Yazgı, Halk Gününde Vatandaşlarla Görüştü

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Başkan Yazgı, Halk Gününde Vatandaşlarla Görüştü
Aksaray Belediye Başkanı Haluk Şahin Yazgı, daha önce olduğu gibi her hafta Salı günleri vatandaşları makamında kabul ederek sorunlarını birinci ağızdan...

Aksaray Belediye Başkanı Haluk Şahin Yazgı, daha önce olduğu gibi her hafta Salı günleri vatandaşları makamında kabul ederek sorunlarını birinci ağızdan dinlemeye devam ediyor.

Başkanlık makamında düzenlenen Halk Günü'nde vatandaşlar, istek ve sorunlarını Belediye Başkanı Haluk Şahin Yazgı'ya iletti. Vatandaşların sorunlarını birebir dinleyen Başkan Yazgı, ilgili daire müdürlerine hemen çözüm üretilmesi ve vatandaşların bilgilendirilmesi konusunda talimat verdi.

Halk Gününde onlarca vatandaşı makamında kabul ederek sorunlarını dinleyen, istek ve taleplerini değerlendiren Başkan Yazgı, "Bizler halkın içinden gelen ve halkımızın sorunlarını çok iyi bilen yöneticiler olarak Vatandaşlarımız ve şehrimiz için gece gündüz demeden çalışıyoruz. Mahalle meclisi toplantıları ve mahalle muhtarlarımızla yaptığımız istişarelerde halkımızın sorunlarını çok iyi biliyoruz ve çözüm üretiyoruz. Tabi vatandaşlarımız taleplerini birebir olarak bize de iletiyorlar. Ancak bizde daha önce olduğu gibi Salı günleri halk günü düzenliyoruz. Hemşehrilerimizi dinleyip Sorunlarına çözüm bulmaya çalışıyoruz. Bu arada Aksarayımıza yaptığımız hizmetlerden dolayı da birçok vatandaşımızdan Teşekkür aldık. Allah razı olsun. Biz halkımızın ve hemşehrilerimizin duaları ile hizmetlerimizi gerçekleştiriyoruz" şeklinde konuştu.

Başkanla yüz yüze görüşerek sorunlarını ileten vatandaşlar, kendilerini makamında kabul eden Belediye Başkanı Haluk Şahin Yazgı'ya teşekkür ederek, "Başkanımız sağ olsun bizi makamında kabul ederek sorunlarımızı dinliyor. Çözüm bulunması konusunda talimat veriyor. Başkanımıza halk olarak bizi kabul edip sorunlarımıza çözüm bulduğu için çok teşekkür ediyoruz" ifadelerini kullandı.

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