Başkan Yazıcı: “Hani Hak Ettiği Değeri Görüyor”

Diyarbakır'ın Hani İlçe Kaymakamı ve Belediye Başkanı Şaban Arda Yazıcı, onlarca proje ile ilçe genelinde büyük bir hizmet atağının yaşandığını...

Diyarbakır'ın Hani İlçe Kaymakamı ve Belediye Başkanı Şaban Arda Yazıcı, onlarca proje ile ilçe genelinde büyük bir hizmet atağının yaşandığını belirterek, "Daha önce türlü problemleri barındıran, çöpü dahi alınmayan ilçemiz, kırsal mahallelerimiz ve en büyük mahallelerimizden Gürbüz Mahallesi ve Kuyular Mahallesi bugün hazırladığımız çeşitli projeler ile hak ettiği değeri görüyor" dedi.

Hani İlçe Kaymakamı ve Belediye Başkanı Şaban Arda Yazıcı mahalle gezilerini sürdürüyor. Göreve geldiği günden bu yana Hani halkının takdirini toplayan Başkan Yazıcı, bir taraftan belediye eliyle yapılan çalışmaları yerinde incelerken, diğer taraftan da yapılan hizmetler hakkında vatandaşlara bilgi veriyor. Gürbüz Mahallesinde gerçekleştirilen yol, parke taşı, park, spor tesisi ve sıcak karışım asfalt çalışmalarını yerinde inceleyen Başkan Yazıcı, belediye tarafından hazırlanan onlarca proje ile ilçe genelinde tarihi büyük bir hizmet atağının yaşandığını belirterek, "Allah'a şükürler olsun ki, devletimizin bize kattığı güç, tecrübe ve bilgi birikimiyle her alanda proje üretebilme yeteneğimiz var. Daha önce türlü problemleri barındıran, çöpü dahi alınmayan ilçemiz, kırsal mahallelerimiz ve en büyük mahallelerimizden Gürbüz Mahallesi ve Kuyular Mahallesi bugün hazırladığımız çeşitli projeler ile hak ettiği değeri görüyor" diye konuştu.

"Eksik gördüğümüz tüm sorunlarla ilgili projeleri ilçemize kazandırdık"

Mahalle gezilerine vatandaşların ilgisiyle karşılaşan Başkan Yazıcı, "Çok geniş bir coğrafyada hizmet vererek, vatandaşlarımızın hem yaşam kalitesini yükseltmek hem de var olan sıkıntılarını çözmek anlamında ilçemiz genelinde önemli ve tarihi çalışmalar yapıyoruz. İlçemizdeki tüm sokaklarımıza parke taşı, ilçe merkezi ve grup köy yolları ile iki büyük mahallemiz olan Gürbüz ve Kuyular karayolunun asfalt çalışmalarını başlatıp ilçe merkezi ve mahallelerimizdeki yol bakım onarımı, taziye evi, türbe, cami bakım onarımı, mezarlıkların bakım onarımı, çocuk parkları, istinat duvarı, içme suyu sondaj çalışmaları, su ishale hattı çalışmaları, atıksu arıtma tesisi, gençlik merkezi, otogar, hayvan pazarı, mezbahane, itfaiye binası, belediye makine ikmal binası, çeşitli mahallelerde kanalizasyon yapımı, 6 mahallede toplam 19.650 metre uzunluğunda dere ıslah çalışmaları spor tesisleri ve asfalt çalışmalarıyla eksiklikleri tamamlayıp yeniliyoruz. Çalışmalar tamamlandığında ise ilçe merkezimizde dahil olmak üzere tüm mahallelerimizin sorunlarını aşmış olacağız. Ayrıca ilçe merkezi ve Kuyular Mahallesinde yaşanan su sıkıntısının çözümünden sonra hazırladığımız önemli bir diğer projemizde ilçemiz çarşı caddesinde enerji nakil hatlarının yerin altına alınması idi. Bu çalışmaları da başlattık. Enerji hatlarının yer altına alma ve döşeme çalışmaları tamamlandığında vatandaşlarımızın toz ve topraktan mağdur olmaması için buraları yeniden hızlı bir şekilde düzenliyoruz. Bu bağlamda ilçemize görkem katacak yepyeni bir prestij cadde inşa ediyoruz" ifadelerini kullandı.

"Vatandaşın parasını boşa harcamadık"

Vatandaşların parasıyla alınan ve belediyenin kullandığı hiçbir malzemesini boşa harcamadıklarını ve heba ettirmediklerini vurgulayan Başkan Yazıcı, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Hizmet atağımız zaten tüm hızıyla devam ediyor. Biz laf üreterek proje üretmeyen, vatandaşın talebini önemsemeyen bir belediyecilik yapan anlayışa sahip değiliz, olmayız. Devletimizin bize sunmuş olduğu imkanlar dahilinde ve vatandaşlarımızdan aldığımız güç ile çalışma gücümüz ve inancımız var. Bugün Hani ilçemiz öyle bir konuma geldi ki, hayata geçirdiğimiz projelerin bir yansıması olarak arsa ve emlak değerlerinin sürekli arttığı, ilçemizde insanlarımız burayı artık yaşam yeri olarak seçtiği bir ilçe konumuna geldik. Çocuklarımızı ve gençlerimizi kötü alışkanlıklardan uzak tutmanın yolunun spor ve kültürel tesislerle mümkün olacağı düşüncesiyle gençlik merkezi projesi ve kültür merkezi binamıza ek olarak 9 mahallemize tam teşekküllü spor kompleksleri, futbol ve basketbol sahaları inşa ederek hizmete sunuyoruz. Ayrıca okullarımıza spor malzemesi desteğini sürdürüyoruz. Tüm okullarımızı basketbol potası, voleybol filesi ve masa tenisi ekipmanları ile donattık. İlçemizde Ayn-Kebir Meydanı olarak tabir edilen alan, hazırlanan projelerimiz ile ilçeye son derece kötü görüntü kirliliği veren ve metruk durumda olan, yaklaşık 40 yıldır yıkılmayı bekleyen dükkanları yıkarak alanı genişlettik. O alanı da halihazırda inşasını yürüttüğümüz prestij caddesinin içine kattık. Merkez Park olarak kullanılan metruk alanın Belediyemizin aldığı karar ile yıkımını gerçekleştirdik. Orayı da yine Belediyemizin aldığı bir karar ile 15 Temmuz Şehitler Meydanı adını vererek, 15 Temmuz Milli İrade adında görkemli bir park ile ilçenin tarihini simgeleyen bir de saat kulesi yapacağız çalışmalar kısa süre içinde bitmiş olacak. Necip Fazıl Kısakürek Gençlik ve Kültür ve Sanat Merkezimizde halkımızın hizmetine sunduğumuz ve vatandaşlarımız tarafından büyük talep gören tesislerimizdir."

"Mahalle sakinlerinden Yazıcı'ya teşekkür"

Dört dönem belde olan ve son kararname ile mahalle statüsüne geçen Gürbüz Mahallesi sakinleri yapılan hizmetlerden ötürü Başkan Yazıcı'ya teşekkür etti. AK Partili Belediye Meclis Üyesi Mehmet Emin Aslan da şunları kaydetti:

"5 bin 500 nüfusa sahip mahallemiz yıllarca belediye hizmetlerinden mahrum bırakılmıştı. Belediye Meclis üyesi olarak defalarca önceki belediyelere hizmet taleplerimiz oldu. Hizmet bir yana devletimizin yanında saf tuttuğumuz için mahallemiz bir nevi çöplük olarak kullandırılarak cezalandırıldı. Başkan Yazıcı, sadece Gürbüz Mahallesine değil her yere hizmet götürüyor. Kapı kapı dolaşıyor, eksikleri anlatıyoruz o da programa derhal alıyor ve kısa sürede de çalışmalar başlıyor. Hani değişiyor hizmet yapılıyor. İlçe merkezi ve köyler adeta şantiye halinde. Köyümüzde yapılması planlanan çalışmaların tamamı programa alındı. Kısa sürede yapımına başlanacak ve devam etmekte olan yatırımlar var. Başkanımıza mahalle halkı olarak güvenimiz tamdır."

Başkan Yazıcı'nın Gürbüz Mahallesinde yaptığı denetimlere Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Muhsin Eryılmaz ve DİSKİ Genel Müdürü Ahmet Karadağ da eşlik etti.