Başkan Yazıcı Ve Eşi, Engellilerle Bir Kez Daha Tek Yürek Oldu

Tuzla Belediyesi Gönül Elleri Çarşısı, her yıl olduğu gibi bu yıl da Dünya Engelliler Haftası'nda geleneksel piknik organizasyonunu düzenledi.

Tuzla Belediyesi Gönül Elleri Çarşısı, her yıl olduğu gibi bu yıl da Dünya Engelliler Haftası'nda geleneksel piknik organizasyonunu düzenledi. Pikniğe katılan 2 bin 500 engelli ve ailesi, Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı ve eşi Dr. Fatma Yazıcı ile samimi duygularda buluştu.

Tuzla Belediyesi Gönül Elleri Çarşısı, geleneksel engelliler pikniğinde ilçenin engelli vatandaşları ve ailelerini bir araya getirdi. Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı ve eşi Dr. Fatma Yazıcı, engellilerle yakından ilgilendi, tek tek masaları gezerek bol bol sohbet etti.

Tuzla Belediyesi Gönül Elleri Çarşısı tarafından düzenlenen pikniğe İstanbul Büyükşehir Belediyesi Tuzla Engelliler Merkezi, Vala Gedik Özel Eğitim Mesleki Eğitim Merkezi Okulu, Rotary İşitme Engelliler Okulu, Özel Çocuklar Özel Eğitim Merkezi, Özel Mavi Düşler Özel Eğitim Merkezi, Özel Gül Bahçesi Özel Eğitim Merkezi, Özel Kardeş Özel Eğitim Merkezi, Marmara Otizm Spor Kulübü, Özel Papatyalar Özel Eğitim Merkezi ve Tuzla Belediyesi Gönül Elleri Çarşısı'na kayıtlı engelli vatandaşlar ve aileleri katıldı. Akfırat piknik alanında düzenlenen piknik, sabah kahvaltısı ile başladı, çeşitli etkinlikler ve gösterilerle devam etti. Sandalye kapmaca, sihirbaz gösterisi, animatörler, palyaçolar ve pamuk prenses ile keyifli saatler yaşayan engelli bireyler, oyun havuzlarında da doyasıya eğlendi. Aileler de, neşeyle oynayan çocuklarının sevincine ortak oldu, onların gülen yüzüyle keyifli bir gün yaşadı.

Engelli kızlardan Dr. Fatma Yazıcı'ya "Seni çok seviyorum" mesajı

Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı ve eşi Dr. Fatma Yazıcı, pikniğe katılan tüm engelli bireylerin tek tek masalarına gelerek onlarla sohbet etti. Pikniğe katılan tüm aileler Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı ve eşi Dr. Fatma Yazıcı'ya teşekkür etti.

Pikniğe katılan Ela ve Azra isimli 2 küçük kız, Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı'nın eşi Dr. Fatma Yazıcı'ya olan sevgilerini kağıda döktü. Dr. Fatma Yazıcı'ya sevgi mesajını ileten kızların mesajında "Seni Çok Seviyorum. İmza: Ela ve Azra" ifadesi yer aldı.